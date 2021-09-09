Путин обвинил США в афганском кризисе

«Вменяемы ли талибы?» Сколько продержится непокоренный Панджшер "Уход США и их союзников привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", - цитирует российского лидера ТАСС.