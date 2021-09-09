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Путин обвинил США в афганском кризисе

Национальная Служба Новостей
1 час назад

США стали причиной кризиса в Афганистане, поскольку на протяжении 20 лет пытались навязать этой стране свои ценности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин перед началом саммита БРИКС.

Путин обвинил США в афганском кризисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вменяемы ли талибы?» Сколько продержится непокоренный Панджшер "Уход США и их союзников привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", - цитирует российского лидера ТАСС.

По мнению Путина, действия США стали причиной нестабильности в Афганистане.

В этом году саммит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдет в виртуальном формате. В Афганистане будет продолжаться партизанская война, говорить о завершении военных действий преждевременно, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН.

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