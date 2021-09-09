Путин обвинил США в афганском кризисе

США стали причиной кризиса в Афганистане, поскольку на протяжении 20 лет пытались навязать этой стране свои ценности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин перед началом саммита БРИКС.
«Вменяемы ли талибы?» Сколько продержится непокоренный Панджшер "Уход США и их союзников привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", - цитирует российского лидера ТАСС.
По мнению Путина, действия США стали причиной нестабильности в Афганистане.
В этом году саммит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдет в виртуальном формате. В Афганистане будет продолжаться партизанская война, говорить о завершении военных действий преждевременно, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН.