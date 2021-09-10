Россия не примет участия в инаугурации кабмина талибов

Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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Россия никак не будет принимать участие, — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, после прихода талибов к власти в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма.

Ранее Песков сообщил, что Москва не спешит с признанием власти «Талибана» в Афганистане, так как намерена следить за первыми шагами движения. Своё заявление он сделал после того, как талибы объявили членов временного правительства.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.