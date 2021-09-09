Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — сообщил Песков.
Также дипломатический источник сообщил агентству ТАСС, что Москва не может подтвердить факт начала обсуждения с Вашингтоном подготовки новой встречи Путина и Байдена.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия и США ведут переговоры об организации новой встречи Путина и Байдена.