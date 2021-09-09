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Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Байдена

RT на русскомиещё 13
35 минут назад

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС

«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — сообщил Песков.

Также дипломатический источник сообщил агентству ТАСС, что Москва не может подтвердить факт начала обсуждения с Вашингтоном подготовки новой встречи Путина и Байдена.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия и США ведут переговоры об организации новой встречи Путина и Байдена.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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