В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин высказался об отношениях России с Таджикистаном

RT на русскомиещё 2
23 минуты назад

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 30-летия провозглашения независимости страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил о важности партнерства с Таджикистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение отношениям союзничества и стратегического партнёрства с Таджикистаном», — заявил Путин.

Российский президент выразил уверенность в том, что Россия и Таджикистан совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

«Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военные провели учения с ударными и транспортно-боевыми вертолётами в горах Таджикистана.

Политика,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,ШОС,Россия,Таджикистан,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители