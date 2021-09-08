Кремль перечислил угрозы для России из Афганистана

«Безусловно, ситуация в Афганистане – это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов. Но, конечно, главным образом мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях», – сказал Песков.