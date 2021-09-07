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Суд смягчил приговор политологу-коммунисту Платошкину

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Суд в Москве смягчил приговор политологу и лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд смягчил приговор политику Платошкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной этого года Платошкин был осужден на пять лет условного наказания, на этот раз ему назначено четыре года и девять месяцев условно. Кроме того, апелляционная инстанция Мосгорсуда снизила ранее назначенный ему 700-тысячный штраф до 500 тыс. рублей.

Судебное решение вступило в силу.

В июне прошлого года было возбуждено уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. После этого суд отправил его под домашний арест.

В мае Гагаринский суд Москвы назначил Платошкину наказание в пять лет условно и штраф в размере 700 тыс. рублей. Согласно приговору, политолог публиковал видеозаписи на платформе YouTube, в которых озвучивал ложную информацию о виновности органов власти России в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Суд счел, что таким образом он разжигал протестные настроения, а также склонял граждан к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».

Защита политолога обжаловала приговор.

Политика,Николай Платошкин,Мосгорсуд,ИТАР-ТАСС,
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