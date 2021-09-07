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Стендапер Мирзализаде подал иск к МВД

Газета.Ruиещё 8
35 минут назад

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД, сообщает ТАСС.

Стендапер Мирзализаде подал иск к МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист потребовал отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию.

В начале августа суд назначил Идраку Мирзализаде 10 суток ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для разбирательства стало видео выступления Мирзализаде на шоу «Разгоны», в котом комик пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков.

Освободившись после ареста молодой человек публично попросил прощения у «всех, кого задела ситуация».

Позже МВД признало пожизненно «нежелательным» нахождение комика в России.

«В соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в РФ и въезда в РФ» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», — говорилось в сообщении.

Политика,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,
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