Стендапер Мирзализаде подал иск к МВД

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД, сообщает ТАСС.

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Артист потребовал отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию.

В начале августа суд назначил Идраку Мирзализаде 10 суток ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для разбирательства стало видео выступления Мирзализаде на шоу «Разгоны», в котом комик пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков.

Освободившись после ареста молодой человек публично попросил прощения у «всех, кого задела ситуация».

Позже МВД признало пожизненно «нежелательным» нахождение комика в России.