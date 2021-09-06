Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о плане строительства новых городов в Сибири в интервью изданию РБК.

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В частности, промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском. По словам Шойгу, в этом месте есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции. Там же может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

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Помимо этого, около Лесосибирска может появиться кластер «Лес и строительные материалы». Создание углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья возможно в районе Канска. Также в Южной Сибири есть потенциал для создания масштабной добычи с более высоким переделом коксующегося угля, добавил Шойгу.

Разработкой предложений по развитию Сибири по поручению президента России Владимира Путина уже более 10 лет занимается Русское географическое общество при участии ученых, а также ведущих экспертов Центра стратегических разработок, рассказал министр обороны. По его словам, работа идет очень активно, и может быть завершена уже осенью. После согласования в правительстве результаты представят президенту России.

Денег нет?

Для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточное количество природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансов, подчеркнул министр. По его мнению, в настоящее время в Сибири хватает ресурсов, энергии и людей. Поэтому требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов, которые позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств.

Деньги на реализацию проектов в Сибири наряду с государственными средствами следует искать у частного капитала, уверен Шойгу. Он также рассказал, как отреагировал на слова о нехватке денег на строительство новых городов от одного из участников совещания по макроэкономическим проектам президент России Владимир Путин.

Кедровый тракт

Кроме того, министр высказался об идее создания маршрута между Европой и Китаем — так называемого «Кедрового тракта». По его словам, необходимость такого пути, который будет еще и безопасным, очевидна. В частности, он напомнил о блокировке Суэцкого канала, нападениях пиратов, а также ситуации в Афганистане.

Помимо этого, «Кедровый тракт» будет иметь большое значение в том числе и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, добавил Шойгу. В рамках строительства маршрута он предложил модернизировать Транссибирскую магистраль.

Большие города

О строительстве новых городов Сергей Шойгу впервые упомянул в августе 2021 года. Тогда он предложил создать «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые старнут научно-промышленными и экономическими центрами.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил он.

Вместе с этим, о создании новых городов заговорили и на Дальнем Востоке. Так, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создать в регионе город с населением более одного миллиона человек путем объединения Владивостока (600 тысяч человек), города Артема (100 тысяч человек) и нового города-спутника, куда привлекут 300 тысяч человек. Через несколько дней на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано соглашение о создании города Спутник.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что перспективы стать городом-миллионником есть и у столицы региона Хабаровска. По его словам, это может произойти уже к 2034 году. Для того, чтобы реализовать этот план, власти планируют вводить по 1 миллиону квадратных метров жилья в год.