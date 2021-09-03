Лавров: «Спартак» — не чемпион

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, являющийся болельщиком московского «Спартака», ответил на вопрос, можно ли назвать столичный клуб чемпионом, передает РИА «Новости».
«Нет, «Спартак» не чемпион, к сожалению», — сказал Лавров.
В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место в турнирной таблице первенства. Также команда по сумме двух встреч уступила португальской «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы. В один квартет с москвичами попали итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».
Ранее ,ывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что никогда бы не пошел работать в столичный «Спартак». Также экс-гендир «железнодорожников» добавил, что ко всем командам относится с уважением, но есть клубы, в которые тяжело пойти с идеологической точки зрения.