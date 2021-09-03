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Лавров рассказал о своих страхах

ТАСС
40 минут назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание", признался, что боится высоты.

Лавров рассказал о своих страхах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из участниц встречи спросила у министра, когда он в последний раз испытывал страх. На что глава МИД РФ поведал, что произошло это в четверг в Екатеринбурге на встрече с общественностью, которая проводилась в высотном здании "Русской медной компании".

"Я боюсь высоты, а меня подняли на 28-ой этаж в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я, действительно, боюсь, мне не приятно. Честно об этом говорю", - сказал Лавров, иронично добавив, что больше никто его за последнее время не пугал.

Политика,Сергей Лавров,Русская медная компания,МИД,Россия,
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