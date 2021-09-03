Лавров рассказал о своих страхах

"Я боюсь высоты, а меня подняли на 28-ой этаж в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я, действительно, боюсь, мне не приятно. Честно об этом говорю", - сказал Лавров, иронично добавив, что больше никто его за последнее время не пугал.