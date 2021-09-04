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Рогозин пригласил Путина на любой пуск с космодрома Восточный

Lenta.ruиещё 8
43 минуты назад

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил президента России Владимира Путина посетить любой пуск с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС.

Рогозин пригласил Путина на пуск с космодрома Восточный
Фото: Илья Филатов / пресс-служба президента РФ / РИА НовостиИлья Филатов / пресс-служба президента РФ / РИА Новости

«Приглашаю вас на пуск - любой», — сказал Рогозин во время демонстрации главе государства макета стартового комплекса «Союз» на космодроме. Путин спросил, все ли здесь работает, глава «Роскосмоса» ответил на этот вопрос утвердительно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил космодром «Восточный» и ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов. В частности, глава государства осмотрел строительную площадку стартового комплекса «Ангара» и командный пункт космодрома.

Президент прибыл в Амурскую область вечером в пятницу, 3 сентября, (в ночь на субботу, 4 сентября, по местному времени) после участия в Восточном экономическом форуме в Приморском крае.

Космодром Восточный строится в Амурской области. Сейчас на космодроме идут работы по возведению второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара».

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