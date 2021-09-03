Москва отказалась поставлять оружие «Талибану»

Москва отказывается поставлять оружие новому афганскому правительству во главе с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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По словам дипломата, Россия не рассматривает данный вопрос.

«Нет, об этом речи нет», — заявил Жирнов.

Ранее Жирнов назвал требования лидеров сопротивления в афганской провинции Панджшер к боевикам «Талибана» завышенными. По его словам, панджшерцы запросили слишком много мест в новых органах власти.