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Москва отказалась поставлять оружие «Талибану»

Lenta.ruиещё 3
58 минут назад

Москва отказывается поставлять оружие новому афганскому правительству во главе с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Москва отказалась поставлять оружие «Талибану»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, Россия не рассматривает данный вопрос.

«Нет, об этом речи нет», — заявил Жирнов.

Ранее Жирнов назвал требования лидеров сопротивления в афганской провинции Панджшер к боевикам «Талибана» завышенными. По его словам, панджшерцы запросили слишком много мест в новых органах власти.

29 августа сын бывшего президента США Дональда Трампа подсчитал вклад каждого американца в вооружение талибов. Он заявил, что в руках террористов оказалось американское оружие на 85 миллиардов долларов. Каждый гражданин США вложил 265 долларов в оружие для боевиков.

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