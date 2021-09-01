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В Совфеде назвали «протокольной фразой» слова Байдена о поддержке Украины

RT на русском
1 час назад

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о поддержке Украины «перед лицом российской агрессии».

В Совфеде назвали протокольными слова Байдена о поддержке Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я даже не сомневался, что он так скажет, но это ни о чём не говорит», — считает сенатор.

По его словам, это не значит, что «американцы готовы умирать за украинцев».

Джабаров добавил, что эти высказывания — не более чем «протокольные фразы».

«Я думаю, надо относиться к этому спокойно. Посмотрим, чем закончатся переговоры и как дальше будут развиваться события в отношениях между Украиной и США. А главное — между нами и Украиной», — заключил Джабаров.

Президент США во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Джабаров,Джозеф Байден,Совет Федерации,Соединенные Штаты,Украина,
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