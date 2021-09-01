Лавров высмеял заявления Зеленского о «самом грязном российском газе»

«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, для того чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной.Н а этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», – отметил министр.