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Лавров рассказал о «тупиковости» киевских режимов

Lenta.ruиещё 3
39 минут назад

Каждый новый президент Украины совершает все больше ошибок в попытке урегулировать внутриполитический кризис, в том числе конфликт на Востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. Трансляция беседы доступна на YouTube.

Лавров: каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Киев не намерен соблюдать Минские соглашения, что ведет к оттягиванию завершения войны в Донбассе.

«Каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее, уже не знаю, чего ожидать», — сказал Лавров.

Он добавил, что украинские власти на законодательном уровне закрепляют отказ страны от соблюдения ключевых положений Минских соглашений: это касается особого статуса Донецкой и Луганской народных республик, выборов в Донбассе и вопроса языковой политики.

При этом глава МИД России отметил, что Россия будет и дальше требовать соблюдения договоренностей и попросит Францию и Германию, как соавторов соглашений, оказать воздействие на Украину. Лавров также подчеркнул, что еще одной острой проблемой нынешней украинской власти является введение санкций против собственных граждан, что полностью игнорируется правительства западных стран.

5 августа в пресс-службе украинского министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий сообщили, что правительство Украины одобрило законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Среди прочего, в документе предлагается закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса «государства-агрессора».

Политика,Сергей Лавров,Правительство Украины,МИД,Россия,Украина,
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