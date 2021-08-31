Лавров: каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее

Каждый новый президент Украины совершает все больше ошибок в попытке урегулировать внутриполитический кризис, в том числе конфликт на Востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. Трансляция беседы доступна на YouTube.

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По его словам, Киев не намерен соблюдать Минские соглашения, что ведет к оттягиванию завершения войны в Донбассе.

«Каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее, уже не знаю, чего ожидать», — сказал Лавров.

Он добавил, что украинские власти на законодательном уровне закрепляют отказ страны от соблюдения ключевых положений Минских соглашений: это касается особого статуса Донецкой и Луганской народных республик, выборов в Донбассе и вопроса языковой политики.

При этом глава МИД России отметил, что Россия будет и дальше требовать соблюдения договоренностей и попросит Францию и Германию, как соавторов соглашений, оказать воздействие на Украину. Лавров также подчеркнул, что еще одной острой проблемой нынешней украинской власти является введение санкций против собственных граждан, что полностью игнорируется правительства западных стран.