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Лавров заявил об изменении украинской позиции по крымскому вопросу

Lenta.ruиещё 1
28 минут назад

Власти Украины изменили позицию по Крыму и поняли, что этот вопрос закрыт. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров заявил об изменении позиции Украины по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, проведение выборов в Крыму и на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях не должно волновать украинское правительство, так как эти территории не подконтрольны центру.

«Крым — дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России назвал заявление, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении русского населения страны, разжигающими межнациональную рознь. В опубликованном 5 августа интервью украинский лидер посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России».

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Правительство Украины,Единая Россия,Госдума,МИД,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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