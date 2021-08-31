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Из МВД уволены пять генералов — «Ъ»

ИА Regnumиещё 7
1 час назад

Президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких высокопоставленных сотрудников МВД. О подписании соответствующего указа сообщает 31 августа издание «Коммерсантъ».

Путин уволил пять генералов МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти отставки, отмечает издание, в той или иной степени были предсказуемы. Так, в начале августа рапорты об увольнении подали замначальник ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор внутренней службы Виталий Краснов.

Подаче рапортов предшествовал приказ главы МВД Владимира Колокольцева в временно отстранении всех троих от должности. В 2017 году они поручились за своего коллегу Михаила Киселева, которого включили в федеральный кадровый резерв (ФКР). В 2021 году генерал-майора полиции Киселева, руководившего УМВД России по Камчатскому краю, задержали за превышение должностных полномочий и получение взятки.

Также покинула свой пост генерал-майор юстиции 63-летняя Наталья Агафьева. Она с 2014 года руководила Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Москве и была заместителем начальника главка. Издание связывает отставку Агафьевой со сменой руководства следственного департамента МВД РФ.

Из центрального аппарата МВД президент уволил генерал-лейтенанта полиции 65-летнего Дмитрия Шаробарова. Он на протяжении последних 11 лет руководил Главным управлением на транспорте.

Достигнув предельного возраста службы, Шаробаров подал рапорт об отставке, хотя закон позволял ему просить о продлении срока. Предположительно, нежелание Шаробарова служить ещё связано с недавними событиями вокруг «транспортного» главка МВД.

Политика,Дмитрий Шаробаров,Виталий Краснов,Юрий Демин,Михаил Киселев,Владимир Колокольцев,Владимир Путин,МВД,Газета "Коммерсантъ",Москва,
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