Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД

Президент Владимир Путин своим указом освободил от должностей сразу нескольких высокопоставленных сотрудников МВД. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции — Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них — Дмитрий Шаробаров. Он более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД.
Как уточняет «Коммерсантъ», некоторые из генералов лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за начальника камчатской полиции, попавшего под уголовное преследование.
24 августа стало известно, что Владимир Путин уволил со службы заместителя председателя Следственного комитета России генерала Ростислава Рассохова.