Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД

По данным издания, со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции — Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них — Дмитрий Шаробаров. Он более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД.