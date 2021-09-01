Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где планирует провести совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) и принять участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин вылетел из Москвы во вторник поздно вечером. 1 сентября около 17:00 по местному времени (10:00 мск) он начнет мероприятие во Всероссийском детском центре "Океан", где проведет приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Видео дня

После этого Путин отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума. Там он в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

Далее президент по видеосвязи откроет социальные объекты образования в Дагестане. В завершение первого рабочего дня во Владивостоке ориентировочно после 20:00 (13:00 мск) Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с которым, по словам Пескова, "они позанимаются делами края".

Программа следующих дней

2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Позже, около 18:00 (11:00 мск), на площадке ВЭФ Путину представят проекты развития Дальнего Востока. После этого запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.

На 3 сентября намечено участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, в этот день модераторы и спикеры ключевых сессий расскажут главе государства, что они обсуждали на площадках форума. Путин также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными.

Пленарная сессия, на которой президент выступит в очном формате, запланирована на 15:00 по местному времени (08:00 мск). В онлайн-формате в ней также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.