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Лавров: нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны

ТАСС
31 минуту назад

Попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи являются частью атаки на отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

Лавров прокомментировал нападки на личность Сталина
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить РФ.

"[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал министр.

Политика,Сергей Лавров,Россия,Волгоград,
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