В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Сергей Собянин рассказал о поддержании порядка среди мигрантов

Вечерняя Москва
1 час назад

В последнее время в Москве произошло несколько серьезных правонарушений и массовых драк с участием мигрантов. О том, как в городе поддерживают порядок среди иностранцев, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин предупредил об усилении контроля за мигрантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в последние месяцы полиция проводила в городе многочисленные рейды. Кроме того, в Москве возбудили 800 уголовных дел. Около 200 человек были депортированы, еще 17,5 тысячам иностранцев запретили въезд в Россию.

— Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом, — подытожил глава города.

До этого полиция задержала более 20 мигрантов после массовой драки, которая произошла в Новой Москве. Об этом в пятницу, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Драка между приезжими произошла в хостеле на улице Адмирала Корнилова (поселение Мосрентген — прим. «ВМ»). Прибывшие на место сотрудники полиции забрали в отделение свыше 20 человек. Позже часть из них доставили в центр временного содержания иностранцев.

Политика,Сергей Собянин,МВД,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители