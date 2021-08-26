В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин примет участие в Восточном экономическом форуме

Газета.Ruиещё 6
20 минут назад

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин примет участие в Восточном экономическом форуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Могу вам рассказать, что президент примет участие в работе Дальневосточного форума", — заявил он.

Песков также отметил, что глава государства проведет пленарное заседание ВЭФ в очном формате.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, в Восточном экономическом форуме - 2021 примут участие представители более чем 60 государств.

Главная тема форума этого года — "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Владивосток,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители