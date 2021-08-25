Посол РФ не увидел альтернативы талибам в Афганистане

Фото: страница посольства России в Афганистане в Facebook страница посольства России в Афганистане в Facebook

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну». Комментируя сообщения о том, что формируется некая антиталибская оппозиция, Жирнов отметил, что ее возможные члены не пользуются поддержкой афганского народа.

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При этом талибы «открыты» к участию России «в экономике, включая освоение недр», а также заинтересованы в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии. Жирнов считает, что они «заинтересованы в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю», передает ТАСС.

По мнению посла, талибы не стремятся разбираться с ситуацией в Панджшере силовым путем:

«Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, что им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький». Как заявил Жирнов, если верить «сигналу», который талибы передали через российского посла, они «будут мягонько дожимать Панджшер, чтобы его лидеры осознавали бесперспективность вооруженной борьбы, не столько борьбы, сколько вылазок».

«Это максимум, что они оттуда могут сделать», – сказал посол.

Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими и отметил, что в ходе последних шествий талибы даже защищали шиитов от покушений:

«19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял», – передает РИА «Новости».

Он считает отношение талибов к шиитам «лакмусовой бумажкой». По его словам, талибы смогли «защитить в этот раз шиитов от возможных нападений со стороны» террористической организации «Исламское государство», то есть «талибы надежно держат ИГИЛ под пятой и не дают ему высовываться» в городах, где проходили «шиитские акции». Посол указал, что в последнее время боевики ИГ считали Кабул «проходным двором» и «за раз могли убить 30 шиитов, 50 шиитов».