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Путин уволил замглавы СК Рассохова

Газета.Ruиещё 14
40 минут назад

Президент России Владимир Путин уволил с занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета России (СКР) генерала Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин уволил замглавы СК Рассохова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ростислав Рассохов был назначен на должность зампредседателя в мае 2020 года. До этого он возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

Политика,Ростислав Рассохов,Владимир Путин,СКР,
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