В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Песков ответил на вопрос о дополнительных выплатах всем категориям россиян

Национальная Служба Новостейиещё 5
58 минут назад

Речи о выплатах другим категориям россиян, помимо пенсионеров и военных, пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о выплатах всем россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, именно в воскресенье речь шла о пенсионерах и о военных, о других категориях речи не идет», — цитирует представителя Кремля Газета.ру.

Песков напомнил, что ранее уже были реализованы выплаты российским семьям с детьми.

Президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил осуществить дополнительно разовую выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Также глава государства предложил единовременно выплатить всем военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Во вторник президент подписал указ о «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», напоминает RT.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Газета.Ru,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители