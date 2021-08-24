Песков ответил на вопрос о выплатах всем россиянам

Речи о выплатах другим категориям россиян, помимо пенсионеров и военных, пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

«Нет, именно в воскресенье речь шла о пенсионерах и о военных, о других категориях речи не идет», — цитирует представителя Кремля Газета.ру.

Песков напомнил, что ранее уже были реализованы выплаты российским семьям с детьми.

Президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил осуществить дополнительно разовую выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Также глава государства предложил единовременно выплатить всем военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Во вторник президент подписал указ о «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», напоминает RT.