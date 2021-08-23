Путин и Лукашенко обсудили положение в Афганистане

Владимир Владимирович и Александр Григорьевич созвонились, чтобы поделиться соображениями о ситуации в Афганистане после состоявшейся ранее внеочередной видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ, передаёт официальный сайт Кремля.

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Также стало известно, что 23 августа по телефону разговаривали не только президенты государств-соседей, но ещё и премьер-министры.