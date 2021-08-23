В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин и Лукашенко обсудили положение в Афганистане

Инфо 24
20 минут назад

Владимир Владимирович и Александр Григорьевич созвонились, чтобы поделиться соображениями о ситуации в Афганистане после состоявшейся ранее внеочередной видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ, передаёт официальный сайт Кремля.

Путин и Лукашенко обсудили положение в Афганистане
Фото: ТАССТАСС

Также стало известно, что 23 августа по телефону разговаривали не только президенты государств-соседей, но ещё и премьер-министры.

Главы кабминов обговорили «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях. Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии», – сформулировала пресс-служба правительства РФ.

Политика,Роман Головченко,Михаил Мишустин,Совет коллективной безопасности,Правительство РФ,Афганистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители