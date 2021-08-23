Путин и Лукашенко обсудили положение в Афганистане

Владимир Владимирович и Александр Григорьевич созвонились, чтобы поделиться соображениями о ситуации в Афганистане после состоявшейся ранее внеочередной видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ, передаёт официальный сайт Кремля.
Также стало известно, что 23 августа по телефону разговаривали не только президенты государств-соседей, но ещё и премьер-министры.
Главы кабминов обговорили «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях. Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии», – сформулировала пресс-служба правительства РФ.