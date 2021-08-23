Жириновский призвал россиян участвовать в онлайн-голосовании в сентябре

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что примет участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах. По его словам, «надо убрать участие человека» в голосовании, и сделать так, чтобы все проходило онлайн.

«Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование», - сказал Владимир Жириновский.

Если граждане откажутся от голосования на участках, то обезопасят себя, и тем самым не будет создаваться скопления людей в помещениях, подчеркнул лидер ЛДПР.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.