Володин поделился воспоминаниями об Ахмате Кадырове

«70 лет назад родился Ахмат Абдулхамидович Кадыров. Сильный и мужественный человек. Мудрый политик. Лидер, который жил заботами Чечни и её народа. Он не дожил до этого юбилея, погиб от рук террористов. Но успел сделать многое для восстановления в Чечне мирной жизни, развития республики и единства России», — заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, он познакомился с Кадыровым летом 2002 года в Ножай-Юртовском районе. Как отметил Володин, ситуация была очень непростой, и именно в такое крайне тяжёлое время Кадыров под руководством президента России Владимира Путина взял на себя ответственность за будущее Чечни.