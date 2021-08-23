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Володин поделился воспоминаниями об Ахмате Кадырове

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поделился воспоминаниями о первом президенте Чеченской Республики Ахмате Кадырове.

Володин поделился воспоминаниями об Ахмате Кадырове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«70 лет назад родился Ахмат Абдулхамидович Кадыров. Сильный и мужественный человек. Мудрый политик. Лидер, который жил заботами Чечни и её народа. Он не дожил до этого юбилея, погиб от рук террористов. Но успел сделать многое для восстановления в Чечне мирной жизни, развития республики и единства России», — заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, он познакомился с Кадыровым летом 2002 года в Ножай-Юртовском районе. Как отметил Володин, ситуация была очень непростой, и именно в такое крайне тяжёлое время Кадыров под руководством президента России Владимира Путина взял на себя ответственность за будущее Чечни.

«Ахмата-Хаджи сегодня нет с нами, но то, ради чего он жил и что отстаивал, сегодня воплотилось в жизнь», — добавил Володин.

23 августа Ахмату Кадырову исполнилось бы 70 лет.

9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Политика,Ахмат Кадыров,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,Чеченская Республика,
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