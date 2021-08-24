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Зеленский призвал Дуду объединиться против «Северного потока — 2»

News.ruиещё 4
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой на полях форума «Крымская платформа», сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Зеленский призвал Дуду объединиться против «Северного потока — 2»
Фото: ТАССТАСС

Украинский президент уверил собеседника, что на Украине реализацию данного проекта рассматривают как угрозу безопасности страны.

Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Киев и Варшава должны сплотиться, чтобы вместе бороться против проекта.

Ранее стало известно, что участники форума «Крымская платформа» приняли итоговую декларацию и рассмотрят вопрос о введении новых санкций против России. Об этом говорится на сайте МИД Украины. Отмечается, что участники форума решили рассмотреть возможности для введения дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ.

Политика,Северный поток 2,Безопасность,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,Польша,Украина,
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