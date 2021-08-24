Зеленский призвал Дуду объединиться против «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой на полях форума «Крымская платформа», сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Фото: ТАСС ТАСС

Украинский президент уверил собеседника, что на Украине реализацию данного проекта рассматривают как угрозу безопасности страны.

Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Киев и Варшава должны сплотиться, чтобы вместе бороться против проекта.