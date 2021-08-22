Путин отметил важность исторической памяти для будущего народов

Историческая память «важна для любого народа, если он хочет сохраниться», поэтому государство будет поддерживать волонтерское движение, в том числе в области увековечивания памяти о подвигах предков, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

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«Волонтерское движение – чрезвычайно важное направление работы, спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее», – сказал он, реагируя на выступление руководителя организации «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, передает ТАСС.

«Историческая память важна не для тех, кого уже нет, их нет, важна для нас и для наших детей. Вот в чем дело, вот почему так значимо то, что вы делаете», – отметил глава государства, а также добавил, что «мы всячески будем это поддерживать на государственном уровне».

В пример сохранения исторической памяти Путин привел акцию «Бессмертный полк», назвав ее "рекой памяти, гордости" и благодарности предкам.

«Такой феномен сегодняшнего дня у нас – так называемый Бессмертный полк. Это же не полк, [полк] это только название, это река, человеческая река, река памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали, и надежды на лучшее будущее», – отметил он.

По мнению главы государства, «чтобы эта надежда была реализована, нужно, чтобы будущий состав Госдумы, ее ядро, «Единая Россия» эффективно работали».