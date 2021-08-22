Путин призвал не допустить в Россию боевиков под видом беженцев

- Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе, - заявил Владимир Путин. - Эти ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно.