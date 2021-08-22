В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин призвал не допустить в Россию боевиков под видом беженцев

Российская Газетаиещё 6
23 часа назад

Ситуация вокруг Афганистана имеет прямое отношение к национальной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились", - подчеркнул он.

Путин призвал не допустить в Россию боевиков под видом беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече с представителями партии "Единая Россия" глава государства обратил внимание на позицию западных стран, которые настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз на Запад. "Значит в эти страны направлять без виз можно, а к себе брать без виз они не хотят", - сказал он, назвав такой подход унизительным по отношению к людям.

При этом для России некоторые эти центральноазиатские государства - близкие, союзнические страны, с которыми даже нет каких-то визовых ограничений. "Да граница-то какая - тысячи километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла - и поехал. И что мы будем с этим делать?" - задался президент вопросом.

- Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе, - заявил Владимир Путин. - Эти ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно.

Политика,Владимир Путин,Единая Россия,Россия,Афганистан,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители