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Путин прокомментировал итоги операции США в Афганистане

RT на русскомиещё 12
20 августа 2021

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что военную операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной.

Путин прокомментировал итоги операции США в Афганистане
Фото: RT на русскомRT на русском

Он ответил на вопрос корреспондента RT, как оценивает итоги операции США и союзников в Афганистане и можно ли это назвать полным провалом.

«Что касается операции в Афганистане, то успешной её назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале», — отметил Путин.

Российский президент добавил, что Россия была заинтересована в том, чтобы ситуация в Афганистане была стабильной.

«Она сегодня такая, какой она является», — сказал Путин.

Также президент считает, что у многих западных политиков приходит осознание того, что «нельзя навязывать извне стандарты политической жизни и поведения другим странам и народам, несмотря на особенности этнического состава этих стран, религиозного, их исторические традиции».

Ранее Путин назвал Афганистан приоритетной темой в ходе переговоров с Меркель.

Политика,Ангела Меркель,Владимир Путин,Афганистан,Соединенные Штаты,Германия,
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