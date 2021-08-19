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Захарова призвала Киев перестать посягать на территориальную целостность России

Lenta.ru
3 часа назад

Москва призывает Украину перестать посягать на территориальную целостность России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция ведется на YouTube-канале «RT на русском».

Захарова обратилась с призывом к Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Захаровой связано с нотой протеста украинского правительства против поездки главы МИД России Сергея Лаврова на полуостров Крым для участия в арт-кластере «Таврида». Представитель МИД добавила, что нота была оставлена без рассмотрения, в связи с тем, что в ней подвергалась сомнению принадлежность Крыма к территории России.

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Захарова напомнила, что вопрос о принадлежности полуострова был решен в 2014 году на референдуме, который прошел в соответствии с правом нации на самоопределение. Она уточнила, что этот принцип закреплен в документах ООН, ОБСЕ и в украинском законодательстве. Решение позволило населению Крыма избежать дискриминации после госпереворота в Киеве.

Также Захарова отметила, что права крымчан гарантированы конституцией РФ. По ее словам, на полуострове «значительно улучшилась» социально-экономическая и гуманитарная ситуация. При этом Россия — единственная страна в мире, где в двух регионах украинский язык имеет тот же статус, что и на Украине.

Захарова выразила сожаление, что «подобная взаимность со стороны Киева отсутствует». Она также заявила, что МИД России будет возвращать Украине подобные ноты со стороны Киева, касающиеся принадлежности Крыма и других субъектов РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году, по результатам референдума, проведенного среди населения полуострова. В ответ на это в 2014 году страны ЕС ввели экономические санкции против РФ, призвав Москву восстановить территориальную целостность Украины. Кремль настоял на том, что присоединение полуострова не является аннексией и соответствует международному праву.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,Правительство Украины,Госдума,ООН,МИД,ЕС,ОБСЕ,RT на русском,
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