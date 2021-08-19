ЦИК утвердил график бесплатного эфирного времени для партий

Центризбирком России на заседании в четверг утвердил график распределения бесплатного эфирного времени для проведения предвыборных дебатов и показа агитационных роликов партий, участвующих в выборах в Госдуму. Сам график будет опубликован в "Российской газете" 20 августа.

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"Я направила письма во все крупнейшие организации телерадиовещания с просьбой обеспечить соблюдение принципов равенства участников избирательного процесса и иных требований законодательства РФ при освещении их деятельности. В соответствии с законодательством СМИ свободны в своей деятельности по информированию избирателей", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

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По ее словам, информационные материалы "должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать установленное федеральным законом равенство прав кандидатов, политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, и кандидатов по одномандатным избирательным округам".

"В них не должно отдаваться предпочтение какой бы то ни было политической партии, кандидату, не должна допускаться дискриминация какой бы то ни было политической партии, кандидата. Рассчитываю на то, что СМИ будут объективными в своей работе. При этом и политическим партиям следует занять более активную позицию в вопросе взаимодействия со СМИ", - отметила глава ЦИК.

О жеребьевке

ЦИК во вторник провел жеребьевку по распределению бесплатного эфира. Все 14 партий, чьи федеральные списки кандидатов зарегистрированы для участия в выборах, получили равное время для размещения своих агитационных роликов и выступлений кандидатов в эфире Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, партии примут участие в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

Жеребьевка прошла в преддверии начала агитационного периода в СМИ, который стартует 21 августа и завершится 16 сентября. Каждая общероссийская государственная организация телерадиовещания, согласно закону, должна безвозмездно предоставить для предвыборной агитации на каждом из своих каналов не менее одного часа для каждой партии. Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире будет вестись только по рабочим дням, поэтому увидеть первые бесплатные предвыборные ролики партий на телеэкранах можно будет с понедельника, 23 августа. При этом платное размещение агитационных роликов в эфире телеканалов и радиостанций возможно уже с 21 августа.

Показ дебатов и роликов

Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов в ходе жеребьевки сообщал, что на телеканале "Россия-1" дебаты будут начинаться в прайм-тайм в 23:30 мск: в прямом эфире программа выходит на Дальний Восток, а затем в записи уже по всей России. Ведущим дебатов станет Владимир Соловьев, в каждой программе будут участвовать представители шести партий, всего таких программ-дебатов будет семь.

На телеканале "Россия-24" в дебатах будут участвовать представители семи партий, всего будет 10 программ, ведущий - Дмитрий Щугорев, дебаты начнутся в 19:05 мск в прямом эфире. В дебатах на радиостанциях ВГТРК будут участвовать представители трех политических партий. На каждой из радиостанций выйдет по 14 программ. На "Радио России" дебаты начнутся в 12:08 мск, на радио "Маяк" - в 14:17 мск, на "Вести ФМ" - в 13:17 мск. "ВГТРК начнет предоставлять бесплатное эфирное время по будням с 23 августа до 17 сентября. На каждом федеральном теле- и радиоканале ВГТРК будет предоставлено по 14 часов суммарного эфирного времени.

По словам замгендиректора Первого канала Андрея Писарева, телеканал начнет показ агитационных роликов партий с 23 августа. С 24 августа стартует трансляция дебатов, они будут проходить в эфире "в 7-8 утра 3-4 раза в неделю". Вести дебаты будет ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев.

Первый заместитель гендиректора по вещанию АО "ТВ Центр" Андрей Румянцев отмечал, что телеканал планирует размешать агитационные ролики с 23 августа. Они будут идти в утренний прайм-тайм, начиная с 07:35 мск. Дебаты на канале начнутся 30 августа. В них будут принимать участие семь политических партий, ведущей станет Вера Кузьмина. Всего программ-дебатов будет 13. Начало программ будет в 17:00 мск, но прямой эфир на Дальний Восток начнется в 10:00 мск.

В свою очередь заместитель генерального директора ОТР Юрий Бабуров сообщил, что дебаты на канале начнутся также 30 августа, в них примут участие по пять представителей от каждой партии. Эфир на Дальний Восток будет начинаться в 07:15 мск. Ведущим будет Дмитрий Лысков. Агитационные материалы партий начнут размещать с 23 августа.

Агитация в печатных изданиях

Центризбирком России также утвердил результаты жеребьевки по распределению между партиями, участвующими в выборах в Госдуму, бесплатных площадей для агитации в общероссийских государственных печатных изданиях.

Жеребьевка прошла в ЦИК 18 августа в преддверии начала агитационного периода в СМИ, который начнется 21 августа и завершится 16 сентября. В ней приняли участие представители 14 партий, зарегистрировавших свои федеральные списки кандидатов, и 12 государственных печатных изданий. В список общероссийских государственных печатных СМИ, в которых может вестись бесплатная агитация, вошли следующие издания: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон", "Крымская газета", "Вечерняя Москва", "Тихоокеанская звезда", "Молодежная газета" и "Чувашская женщина".

Все газеты обеспечат предоставление партиям печатной площади в равном объеме. По закону каждая редакция общероссийского государственного периодического печатного издания обязана безвозмездно предоставлять партиям не менее 10% от общего объема своей недельной печатной площади. Кроме того, газеты обязаны придерживаться одинакового подхода ко всем участникам выборов, в том числе предоставлять им равнозначные места на полосах и использовать одинаковый размер шрифта.

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