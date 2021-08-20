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Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в ранге канцлера ФРГ

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Ангела Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Прощальный визит: Меркель встретится с Путиным перед уходом с поста
Фото: ТАССТАСС

Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19, отметили в пресс-службе Кремля. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ.

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Тема переговоров

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт раскрыл темы переговоров Путина и Меркель. По его словам, лидеры могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии.

В ходе визита Меркель также проведет пресс-конференцию и возложит венок к могиле неизвестного солдата, отмечается в заявлении кабмина.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с канцлером ФРГ намерен обсудить развитие отношений Москвы и Берлина.

По мнению замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, лидеры также обсудят завершение проекта «Северный поток-2».

Однако политолог Сергей Михеев назвал визит Меркель в Москву символическим и не стал возлагать на него больших ожиданий, так как канцлер вскоре уйдет в отставку.

Эксперт также предрек, что политики также обсудят газопровод «Северный поток-2» и затронут тему урегулирования конфликта в Донбассе.

Цель визита

Член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк считает, что целью предстоящих визитов Ангелы Меркель в Москву и Киев является помощь в поиске компромиссного варианта для Украины как транзитера российского газа. Он полагает, что канцлер ФРГ постарается предстать в роли некоего уравнителя интересов, «как это любят делать европейские политики».

Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар, написавший биографию Владимира Путина считает, что Меркель хочет попрощаться после долгих лет конструктивной работы с главой России.

Прощание с канцлером Меркель

Преемником нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве председателя партии ХДС стал Армин Лашет. До этого он был премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. В апреле партия поддержала Лашета, выдвинув его своим кандидатом на пост председателя Федерального правительства.

Сама Меркель дала понять, что ее нынешний срок в качестве канцлера станет последним, еще в 2018 году. 31 декабря 2020 года она в последний раз поздравила граждан Германии с новогодними праздниками и рассказала, что больше не собирается участвовать в выборах. Ангела Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.

Политика,Армин Лашет,Ангела Меркель,Штеффен Зайберт,Александр Рар,Сергей Михеев,Сергей Железняк,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Комитет госдумы по международным делам,ИТАР-ТАСС,Москва,Германия,
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