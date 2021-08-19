Хинштейн рассказал о процедуре выявления русофобов

«Нарушения необязательно могут быть на поверхности. Могут граждане обращаться. Мы не обсуждали еще с коллегами из МВД механизм мониторинга, но сегодня у нас существует достаточное число общественных организаций, как в России, так и за рубежом, которые подобный мониторинг в состоянии вести — информировать власти о возмутительных случаях. Договариваться с ними не надо — общественники сами с удовольствием будут это делать. И МВД будет проводить проверку по факту заявления и в случае подтверждения информации закрывать въезд в Россию», — сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.