Захарова заявила о гарантиях талибов России

«Талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем, о будущем государственном устройстве и готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан. В том числе — для нас эта тема является актуальной — прав женщин и многие другие аспекты», — сказала она.