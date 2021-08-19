В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Захарова: талибы гарантировали, что не будут мешать отъезду россиян из Афганистана

Газета.Ruиещё 8
57 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» демонстрирует настрой на диалог. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

Захарова заявила о гарантиях талибов России
Фото: ReutersReuters

«Талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем, о будущем государственном устройстве и готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан. В том числе — для нас эта тема является актуальной — прав женщин и многие другие аспекты», — сказала она.

По ее словам, боевики гарантировали, что не будут препятствовать отъезду россиян из Афганистана. Сейчас в стране находятся около 100 граждан России, в основном это афганцы, которые проходили обучение в Российской Федерации, отметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что талибы еще не контролируют всю территорию Афганистана. Он добавил, что Москва приветствует заявление «Талибана» о готовности вступить в диалог с другими политическими силами Афганистана.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,Талибан,МИД,РИА Новости,Россия,Афганистан,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители