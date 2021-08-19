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В Госдуме отреагировали на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму

News.ruиещё 3
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский и сейчас может приехать в Крым, но он не является желанным гостем на полуострове. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского про шампанское в Крыму
Фото: ReutersReuters

Бальбек назвал желание Зеленского выпить бокал шампанского после в Крыму после «возвращения» полуострова эпатажным и эффектным, но при этом абсолютно пустым.

Я бы сказал, что это не самая остроумная цитата украинского президента. И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений, — подчеркнул депутат.

Ранее Зеленский снова высказалсяо «возвращении» Крыма. Он рассказал, что после этого события поедет на мыс Фиолент, а затем в Кастрополь, а после этого выпьет бокал шампанского «Новый Свет».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Политика,Руслан Бальбек,Владимир Зеленский,Госдума,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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