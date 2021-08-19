Алкснис: «У ГКЧП были шансы победить»

Это была последняя отчаянная попытка спасти СССР, поскольку 20 августа планировалось подписание нового Союзного договора, который означал ликвидацию Советского Союза. Так советский и российский политик, народный депутат СССР (1989 1991) Виктор Алкснис прокомментировал 30-летие ГКЧП.
По его словам, к тому времени уже часть республик заранее объявили, что не будут подписывать документ, а другая часть пыталась получить дополнительные льготы или преимущества в тексте Союзного договора.
«То, что это была трагедия – факт. Проблема в том, что “благими намерениями вымощена дорога в ад”. Члены ГКЧП, которые в своей основной массе были действительными патриотами нашей страны и хотели как лучше. Но у них не хватило мужества и политической воли, чтобы идти до конца, и действовать в соответствии с теми программными целями, которые они поставили перед собой. И в итоге они потерпели поражение», - указывает Виктор Алкснис.
Вместе с тем, как он отмечает, у ГКЧП были шансы победить.
«Я могу привести такой факт, что единственной республикой, где ГКЧП победил, была Латвийская ССР, потому что там нашелся командир Рижского ОМОНа майор Чеслав Млынник с двумястами бойцов, которые за два дня взяли под контроль всю ситуацию в республике. И, самое интересное, что ни один человек там, в Латвии, где ранее тысячи человек выходили на улицы с требованием независимости, не воспротивился. Более того, руководство Латвии тех дней начало звонить командующему войсками Прибалтийского военного округа генерал-полковнику Федору Кузьмину и просить о личной встрече, чтобы продемонстрировать свою лояльность и готовность выполнять все распоряжения ГКЧП. А наиболее ретивые даже докладывали ему, что они заплатили членские взносы членов КПСС, хотя двумя годами ранее публично сжигали свои партбилеты. Аналогичная ситуация была и в Грузии, где известный борец с “советской империей” Звиад Гамсахурдия утром 19 августа прибыл к командующему войсками Закавказского военного округа генерал-полковнику Валерию Патрикееву и положил перед ним указ о роспуске своей национальной гвардии. Хотя ранее, в течение почти двух лет никто не мог добиться от него, чтобы национальную гвардию, а, по сути, армию Грузии не создавали. Он спросил, куда сдавать оружие и заявил, что готов выполнять все распоряжения ГКЧП. А ведь и Латвия, и Грузия были в авангарде сепаратистов. И если бы в Москве нашелся майор Млынник, многое бы пошло по другому», - полагает политик.
Как отмечает Виктор Алкснис, история не имеет сослагательного наклонения. Но, тем не менее, по его мнению Советский Союз был обречен уже 12 июня 1990 года, когда первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России.
«Эта декларация стала смертным приговором Советского Союза, потому что двух суверенитетов в одном государстве быть не может. Двух центров власти быть не может. Поэтому, как это ни горько говорить, Советский Союз погубили, отнюдь, не латышские, или грузинские, или молдавские сепаратисты, а погубили русские люди с мандатами народных депутатов РСФСР. А действия ГКЧП, были как раз направлены на то, чтобы хоть как-то ситуацию исправить», - подчеркивает он.