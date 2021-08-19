Алкснис: «У ГКЧП были шансы победить»

«Я могу привести такой факт, что единственной республикой, где ГКЧП победил, была Латвийская ССР, потому что там нашелся командир Рижского ОМОНа майор Чеслав Млынник с двумястами бойцов, которые за два дня взяли под контроль всю ситуацию в республике. И, самое интересное, что ни один человек там, в Латвии, где ранее тысячи человек выходили на улицы с требованием независимости, не воспротивился. Более того, руководство Латвии тех дней начало звонить командующему войсками Прибалтийского военного округа генерал-полковнику Федору Кузьмину и просить о личной встрече, чтобы продемонстрировать свою лояльность и готовность выполнять все распоряжения ГКЧП. А наиболее ретивые даже докладывали ему, что они заплатили членские взносы членов КПСС, хотя двумя годами ранее публично сжигали свои партбилеты. Аналогичная ситуация была и в Грузии, где известный борец с “советской империей” Звиад Гамсахурдия утром 19 августа прибыл к командующему войсками Закавказского военного округа генерал-полковнику Валерию Патрикееву и положил перед ним указ о роспуске своей национальной гвардии. Хотя ранее, в течение почти двух лет никто не мог добиться от него, чтобы национальную гвардию, а, по сути, армию Грузии не создавали. Он спросил, куда сдавать оружие и заявил, что готов выполнять все распоряжения ГКЧП. А ведь и Латвия, и Грузия были в авангарде сепаратистов. И если бы в Москве нашелся майор Млынник, многое бы пошло по другому», - полагает политик.