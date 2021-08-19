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МИД отреагировал на слова Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан

ИА Regnumиещё 17
57 минут назад

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

МИД отреагировал на слова Борреля об Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это ещё одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее, наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — сказал Грушко «Интерфаксу», добавив: «Пусть попробуют не дать».

Он предположил, что Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане. По его словам, Россия, Турция и КНР получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

Политика,Александр Грушко,Талибан,МИД,ЕС,Интерфакс,Россия,Афганистан,Китай,
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