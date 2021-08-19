МИД отреагировал на слова Борреля об Афганистане

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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«Это ещё одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее, наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — сказал Грушко «Интерфаксу», добавив: «Пусть попробуют не дать».

Он предположил, что Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя.