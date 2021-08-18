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Минюст России внес первым движение «Голос» в новый список иноагентов

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
22 минуты назад

В новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос».

Минюст признал движение «Голос» иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Движение «Голос» внесено в новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» – Движение в защиту прав избирателей «Голос», Движение «Голос», – говорится в реестре, опубликованном на сайте Минюста.

Подчеркивается, что его финансировала гражданка Армении.

Отмечается, что движение «Голос» стало первой внесенной в реестр организацией.

В июне комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучала возможность включить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, сетевое издание «Медиазона».

Политика,Минюст РФ,Госдума,
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