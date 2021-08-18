Минюст признал движение «Голос» иноагентом

В новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос».
Движение «Голос» внесено в новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.
«Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» – Движение в защиту прав избирателей «Голос», Движение «Голос», – говорится в реестре, опубликованном на сайте Минюста.
Подчеркивается, что его финансировала гражданка Армении.
В июне комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучала возможность включить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, сетевое издание «Медиазона».