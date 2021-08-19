Раскрыты подробности готовившегося ареста Ельцина в 1991 году

«Предполагалось посадить самолет Ельцина, возвращающийся из Алма-Аты не во Внуково-2, а в Чкаловск, и там арестовать Ельцина. Но и этого не произошло. Ельцин благополучно вернулся в Архангельское, где в тот момент жило почти все руководство России. Туда был послан отряд "Альфа". Но команда на арест президента России так и не поступила, и Борис Ельцин утром 19 августа уехал в Белый дом, чтобы возглавить там борьбу против ГКЧП», — вспоминает Юмашев.