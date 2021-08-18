Путин провел переговоры с президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с иранским коллегой Эбрахимом Раиси перспективы возобновления выполнения иранской ядерной сделки. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

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"Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении. Отмечается также, что с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений.

Президенты также обсудили реализацию крупных совместных проектов и взаимодействие в борьбе с пандемией.

"Рассмотрены основные темы двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении.