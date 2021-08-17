В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Венедиктов предрек изменение Конституции после выборов в Госдуму

Ura.Ru
38 минут назад

Поле выборов в Госдуму могут быть внесены изменения в Конституцию. Об этом заявил главред «Эха Москвы» и зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Венедиктов предрек изменение Конституции после выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это парламент переходного времени, то есть, парламент 2024 года, когда у президента Путина истекает срок очередного мандата. И, вероятнее всего, будут меняться какие-то конституционные законы, или же Конституция, поэтому Путину нужен полный контроль над новым парламентом», — передает его слова «Собеседник».

По мнению Венедиктова, парламент будет однопартийным, то есть, правящая партия «Единая Россия» получит большинство.

Выбору в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Проходить они будут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее сообщалось, что одной из поправок в Конституцию РФ, которые поддержали 78% россиян, участвующих в референдуме было обнуление президентских сроков. Поправки в основной закон России вступили в силу 3 июля, уточняет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. По мнению бывшего премьер-министра РФ, Сергея Степашина, обнуление президентских сроков нужно было, чтобы в стране не началась революция.

Политика,Алексей Венедиктов,Сергей Степашин,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,ИД "Собеседник",Эхо Москвы,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители