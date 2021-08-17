Венедиктов предрек изменение Конституции после выборов

Поле выборов в Госдуму могут быть внесены изменения в Конституцию. Об этом заявил главред «Эха Москвы» и зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов .

«Это парламент переходного времени, то есть, парламент 2024 года, когда у президента Путина истекает срок очередного мандата. И, вероятнее всего, будут меняться какие-то конституционные законы, или же Конституция, поэтому Путину нужен полный контроль над новым парламентом», — передает его слова «Собеседник».

Выбору в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Проходить они будут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее сообщалось, что одной из поправок в Конституцию РФ, которые поддержали 78% россиян, участвующих в референдуме было обнуление президентских сроков. Поправки в основной закон России вступили в силу 3 июля, уточняет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. По мнению бывшего премьер-министра РФ, Сергея Степашина, обнуление президентских сроков нужно было, чтобы в стране не началась революция.