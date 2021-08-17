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Лавров вспомнил слова бывшего моджахеда о советских солдатах в Афганистане

Lenta.ruиещё 3
58 минут назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта, вспомнил слова одного из бывших моджахедов, который в дальнейшем стал председателем парламента Афганистана, о выводе советских войск из страны. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров вспомнил слова моджахеда о советских солдатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД пояснил, что беседа происходила в 2004 году, когда он впервые посетил республику в своей должности, а его собеседник участвовал в войне и выразил искреннее уважение военнослужащим из СССР.

«И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение», — рассказал Лавров.

Он добавил, что советские войска «предельно организованно» покидали Афганистан.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию Афганистана. Президент сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию.

Политика,Сергей Лавров,Талибан,МИД,РИА Новости,
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