Путин поручил упростить оформление выплат пострадавшим при ЧС

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о выдаче регионам краткосрочных бюджетных кредитов для оперативных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также для восстановления разрушенной инфраструктуры.

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Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ для оперативного предоставления денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также для восстановления объектов социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу глава государства ждет уже к 1 сентября.

Кроме того, кабмин должен подготовить предложения об увеличении объема софинансирования за счет средств федерального бюджета работ по восстановлению объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате ЧС в Забайкальском крае и в других регионах с низким уровнем бюджетной обеспеченности.