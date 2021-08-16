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Макрон призвал Россию, США и Европу сотрудничать по Афганистану

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым сотрудничество России, США и стран Европы по разрешению ситуации в Афганистане. Об этом он сказал в ходе видеообращения к гражданам, трансляция которого ведется на странице главы Пятой республики в Twitter.

Макрон призвал к сотрудничеству с РФ по ситуации в Афганистане
Фото: ReutersReuters

«Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага - терроризма и тех, кто его поддерживает. В этой связи мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают», — заявил Макрон.

Он подчеркнул важность активного политического и дипломатического участия Совета Безопасности ООН в возвращении Афганистана к стабильности. Также днем 16 августа Макрон из своей летней резиденции — форта Брегансон в режиме видеоконференции провел Совет безопасности страны в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее ситуацию в Афганистане после ухода западных войск прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель. Она сравнила ее с эффектом домино.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Кабул и объявили, что держат под контролем территорию Афганистана. Талибам удалось за пару недель подчинить большую часть страны, уже утром 15 августа они контролировали все погранпосты исламской республики.

Политика,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Талибан,Совбез ООН,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,Франция,
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