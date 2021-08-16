Макрон призвал к сотрудничеству с РФ по ситуации в Афганистане

«Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага - терроризма и тех, кто его поддерживает. В этой связи мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают», — заявил Макрон.