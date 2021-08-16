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Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин освободил бывшего министра просвещения Васильеву от должности председателя попечительского совета Российской академии образования. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины освобождения Васильевой от должности главы попечительского совета РАО в документе не указаны.

Ольга Васильева в марте 2020 года была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

С 2016 года по 2018 год она занимала пост министра образования и науки. После реорганизации министерства до января 2020 года занимала пост министра просвещения. В июне Васильева избрана президентом Российской академии образования.

Политика,Михаил Мишустин,Ольга Васильева,Владимир Путин,Правительство РФ,
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