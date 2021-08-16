Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин освободил бывшего министра просвещения Васильеву от должности председателя попечительского совета Российской академии образования. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины освобождения Васильевой от должности главы попечительского совета РАО в документе не указаны.

Ольга Васильева в марте 2020 года была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.