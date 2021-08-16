В России обозначили сроки прекращения разговоров о Курилах

Курильские острова планируется освоить в ближайшие пять лет, это даст возможность прекратить разговоры о принадлежности данных территорий. Такие сроки обозначил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости в понедельник, 16 августа.

Фото: официальный сайт полномочного представителя президента в ДФО официальный сайт полномочного представителя президента в ДФО

«Мы надеемся, что в течение ближайших пяти лет, уверен, почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов, мы их освоим, это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры (о принадлежности — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Полпред президента рассказал, что преференциальный режим, параметры которого поручил Министерству финансов разработать председатель правительства Михаил Мишустин, по сути, создаст на данных территориях российский оффшор.

«Я уверен, что такой преференциальный толчок развития острова будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями», — подчеркнул Трутнев.

Ранее в августе сообщалось, что российские военные строители возведут на Курильских островах более 50 объектов. В предыдущие несколько лет они уже построили на архипелаге около 30 различных сооружений, в том числе общежития.