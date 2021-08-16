Пресс-секретарь Навального получила 1,5 года ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил к полутора годам ограничения свободы пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш по так называемому санитарному делу. Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Алиса Закутняя, суд признал Ярмыш виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ) в ходе несогласованной акции 23 января в Москве. Адвокат фигурантки Ирина Полякова заявила радиостанции, что намерена обжаловать приговор в Мосгорсуде.

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Поводом для уголовного дела стали несколько постов Ярмыш, опубликованных в Twitter с 18 по 21 января, в которых она призывала людей выйти на не согласованную с властями акцию 23 января в поддержку Алексея Навального. Следствие провело по ним лингвистическую экспертизу и пришло к выводу, что в сообщениях содержались призывы к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

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Ярмыш вину отрицала.

«По нашему мнению, в деле нет даже состава преступления, потому что нельзя призывать людей, которые все болеют, к чему-то в таких постах. Она не обращалась не к кому-то конкретно, не говорила: «Выходите из дома и заражайте». Посты были абсолютно нейтральные, как и на всех предыдущих митингах», — сказала Вероника Полякова.

Прокуратура просила назначить Ярмыш два года ограничения свободы, в течение которых она не должна покидать квартиру с 22:00 до 6:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, участвовать в массовых мероприятиях или покидать пределы Москвы. До вступления приговора в силу прокуратура просила сохранить фигурантке домашний арест, под которым Кира Ярмыш находится с 1 февраля.

По приговору суда большинство данных требований было удовлетворено. Помимо вышеназванных ограничений суд обязал осужденную раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Однако запрет на выход из дома в ночное время суд на Ярмыш не наложил.

Уголовное дело по статье 236 УК РФ возбудили в связи с тем, что 23 января, по данным мэрии Москвы, в акции протеста участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Департамент здравоохранения Москвы ранее сообщал о 19 гражданах с диагнозом COVID-19, которые вышли на акцию. МВД заявило, что организаторы и участники митингов (они прошли не только в Москве, но и в ряде регионов России) создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.